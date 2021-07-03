Ankara'da 2 katlı binada patlama: 2 yaralı
Ankara'da, iş yerlerinin bulunduğu 2 katlı binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı. Binanın üst katlarında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Taştan Sokak'ta, 2 katlı binanın girişindeki ambalaj dükkanında, saat 08.30 sıralarında patlama meydana geldi.
Giriş katında dükkanlar bulunan, 1'inci katı mobilya döşemecisi, 2'nci katı ise depo olarak kullanılan binada patlama ile birlikte yangın çıktı.
Dükkanın sahibi Turgut Kaya ile yandaki diğer dükkanın sahibi Doğan Karslı, patlamada yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yapılan incelemede binanın üst katlarında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Hasar oluşan dükkanların bulunduğu giriş kat, kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.
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