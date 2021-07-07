Ankara'da 4 ayrı suç örgütüne "Müsilaj" operasyonu: 65 gözaltı
Ankara'da 4 ayrı suç örgütüne eş zamanlı düzenlenen ve "müsilaj" adı verilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 65 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, vatandaşlara ve esnafa baskı kurarak zorla para istedikleri, para vermeyen esnafı ve iş yerlerini kurşunladıkları, eğlence mekanlarında kavga çıkarıp tehditle iş yerleri sahiplerini sindirmeye çalıştıkları, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 4 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi.
"Müsilaj" adı verilen operasyonda, suç örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu belirlenen 65 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 62 ruhsatsız tabanca, 17 uzun namlulu tüfek, 12 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 19'unun adliyeye sevk edildiği, diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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