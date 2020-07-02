Ankara'da avukatlar savunma zinciri oluşturdu
Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı. Avukatlar teklife karşı savunma zinciri oluşturarak, "Savunma susmadı susmayacak", "Savunma yoksa adalet de yok" sloganları attılar.
AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine karşı Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı. Avukatlar teklife karşı savunma zinciri oluşturarak, "Savunma susmadı susmayacak", "Savunma yoksa adalet de yok" sloganları attılar. Adliyedeki vatandaşlar avukatları alkışladı.
Savunma zinciri sırasında koronavirüs önleme olarak ip kullanıldı ve sosyal mesafe korundu.
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