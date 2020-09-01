Ankara'da 'barış zinciri'ne polis engeli

01 Eylül 2020 Salı, 10:21

10 Ekim 2015’te “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine yönelik IŞİD saldırısında 103 insanın katledildiği gar önünde beyaz kurdelelerle “barış zinciri” oluşturulmasına polis izin vermedi.

Ankara Valiliği’nin etkinliği yasakladığını belirten polis sabahın erken saatlerinden itibaren gar etrafında konuşlandı. Yasaklama nedeniyle 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği de katliamın gerçekleştiği yere gelemedi.

HDP Milletvekillerinin de aralarında olduğu kişilerin 10 Ekim anıtı önünde yapmak istediği anmaya da polis izin vermedi. Polisin saldırısının ardından bir kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Polis basın mensuplarının fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştı ve basın çalışanları alandan uzaklaştırıldı.