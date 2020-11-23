Ankara'da belgesiz sokağa çıkanlara ceza kesildi
Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belgesiz sokağa çıkan vatandaşlara emniyet güçleri tarafından ceza kesildi.
Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 2'nci günde de devam ediyor. Saat 20.00 itibariyle 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'te sona erecek. Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında yaptıkları denetimlerde, belgesiz sokağa çıkan vatandaşlar hakkında tutanak tuttu. Şehrin pek çok kısmında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. İzin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi.
OTOBÜSLER VE TAKSİLER TEK TEK DURDURULDU
Denetimde görevli emniyet ekipleri, taksileri ve otobüsleri durdurarak belge kontrolü yaptı. Belgeleri bulunmayan taksi ve otobüs yolcularına, bulundukları araçtan indirilerek cezai işlem uygulandı. İşten çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, çalıştıklarına dair belge göstermedikleri için cezai işleme tabi tutuldu.
Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
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