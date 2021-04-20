Ankara'da endişelendiren korona tablosu

20 Nisan 2021 Salı, 14:05

Koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından ölüm sayıları da yükselmeye başladı. Dün (19 Nisan 2021) Türkiye’de en çok ölüm sayısına ulaşıldı ve 341 yurttaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başkent Ankara’da da ölüm sayıları yeniden yükselişe geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan, pandeminin başından bu yana Başkent’te koronavirüs nedeniyle ölen yurttaş sayısını 6 bine ulaştığını açıklayarak, “Yaza doğru girerken ortam rahatladı gibi göründü. Ölüm sayıları düştü. İlk önce 15-20 civarlarındaydı, yaza doğru ortalama 5-6’ya düştü. Ekim, kasım aylarında öyle bir yükseldi ki Ankara’da. Eskiden normal definlerde 50 yokken, Ankara’da sadece koronalılar 50’ye çıkmaya başladı” dedi.

BİR AYDIR ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR

Bozan, ölüm sayılarının kasım ayından sonra tekrar düşüşe geçtiğini kaydederek ancak son bir aydır tekrar pandeminin başına dönüldüğü uyarısını yaptı. ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan, “Son 1 aydır özellikle İngiliz mutasyonunun yayılmasından dolayıdır ki her halde, Türkiye’de dün akşam itibariyle 300’ün üzerine geçti ölüm sayısı, en yüksek seviyeye çıktı. Ankara’da Türkiye’deki yüksek sayıda değiliz ama bizde de günlük ortalama 15-20 kişi civarında vefat var” diye konuştu.

GASİLHANE PERSONELİ AŞI İSTİYOR

Belediyenin Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gasilhanesinde çalışan kadın personel de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişileri yıkamanın zorluğunu anlattı. Kadın personel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya kendilerinin de aşı sırasına alınması çağrısında bulundu.

Tedbirlerini alarak cenazeleri yıkadıklarını anlatan kadın personel, “Tedbir alıyoruz. Cenaze yakınları bizi üzüyorlar. Çok kalabalık gelmesinler” dedi.

Cenazeleri dikkatli şekilde yıkamaya çalıştıklarını aktaran başka bir kadın personel de “Birbirimize suyu sıçratmamaya çalışıyoruz. Allah’a artık kalmış bir şey, ama şimdiye kadar yıkadığımız Covid’li cenazelerden bulaşmadı. Genellikle gelen cenaze sahiplerine söylüyoruz, çok fazla gelmeyin diye. Sınırlı sayıda alıyoruz” diye bilgi verdi.

Kadın personel ilk koronavirüslü cenazeyi yıkarken endişelendiklerini de dile getirdi.