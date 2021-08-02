Ankara'da korkutan yangın

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:38

Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Nallıhan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yangın müdahale sonucu söndürüldüğünü açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Nallıhan Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."