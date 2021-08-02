Ankara'da korkutan yangın
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Nallıhan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yangın müdahale sonucu söndürüldüğünü açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklama şöyle:
"Nallıhan Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- İşte son seçim anketi
- O gece neler oldu öyle?
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- 'Süper varyant' uyarısı
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi