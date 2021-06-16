Ankara'da okul inşaatında iş cinayeti: 47 ve 51 yaşındaki işçi kardeşler hayatını kaybetti
Ankara'da inşaat halindeki okulun 5'inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu kalıp ustası kardeşler Şaban Tınış (47) ve Mustafa Tınış (51) hayatlarını kaybetti.
İki kardeş işçinin hayatını kaybettiği iş cinayeti, saat 08.00 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi.
1922'nci Sokak’ta yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5'inci katında kurulan iskele,henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede çalışan kalıp ustaları Şaban ve Mustafa Tınış, çökme sonucu düştü.
Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu.
Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.
İlgili Haberler
- İSİG'in iş cinayetleri raporu açıklandı: Bir ayda en az 249 işçi....
- CHP'li Ağbaba: En az 148 kadın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi
- Makina Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yunus Yener, “Denetimsizlik de iş cinayetleri de sürüyor” diye tepki gösterdi
- Tablo yeni yılda da değişmedi: İlk ayda en az 199 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- Duygularına hakim olamayan Akşener mektubu tamamlayamadı
- Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan isimden açıklama
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
- Yeşil’in sağ kolu kirli ilişkiden çıktı