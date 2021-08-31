Ankara'da on yılları bulan kentsel dönüşüm mağduriyetleri gideriliyor

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 100’ün üzerindeki projesinin temelinin atılması ve açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldık. Ankara halkıyla her geçen gün daha da yakınlaşan Mansur Yavaş’ın anlatımları üzerine düşününce, izlenimlerimizin başlığı da ortaya çıktı. Tören alanı Ankara’nın en doğusunda Mamak’ın Dutluk Mahallesi’ndeydi. Gecekondunun başkenti, geçmiş dönemde yapılan binalarla “Betonun Başkenti” olmaya aday. Yeşil alan yok, binalar dip dibe... Mamak, Ankara’nın sel bölgesidir, arşive bakan Cumhuriyet tarihinde yaşananları görür. Dere yatağına devasa bloklar dikilmiş. Eskiden gecekonduların olduğu tepelerde artık onlarca katlık binalar var; neredeyse gökyüzünü kapatıyorlar. Oturduğumuz yerden bile görünüyorlardı. Binalardan dağlar, tepeler oluşmuş durumda.

Son iki yılda Ankaralı, belediyesinden ilgi görüyor, bu açık. Nasıl mı? İşte yapılanlar. Yavaş açıklıyor, son iki yılda 6 milyon metrekare yeşil alan yapıldı, yenilerinin düzenlemesi sürüyor.

ÇEYREK YÜZYILLIK MAĞDURİYET

Mamak, Altındağ’da kentsel dönüşüm mağdurları var. Yıllardır konutlarını bekliyorlar. Çankaya Dikmen son etaptakilerin mağduriyeti çeyrek yüzyılı geçti. Polis müdahalesi ve yıkımla ömrü geçti bir kuşağın. Yavaş, Mamak’taki 13 yıllık mağduriyeti anlatıyor: ‘Ortada rant karşılığı yapılan az sayıda konutun dışında ne bir proje, ne bir yeni ev ne de mutluluk var. Vatandaşlarımız adeta bir sürgün gibi başka yerlerde... Bu ayıbı örtüp “devlet sizin yanınızda” diyoruz.

DEVASA KİRALAR

Yavaş bir rakam daha veriyor ki çok çarpıcı: 13 yılda kentsel dönüşüm mağdurları için toplam 1 milyar 173 milyon TL kira ödenmiş. Kim ödemiş? Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yani yalnızca kentsel dönüşüm mağdurları yaratılmamış, bunların üzerinden Ankaralının kaynağı çarçur edilmiş. Tüm Ankaralı mağdur...

Yavaş, 10 yılda yapılan konutun, belediye kaynaklarıyla iki yılda yapılacağını; Altındağ Atıfbey, Çankaya Dikmen’deki mağdurların da kısa sürede yuvalarına kavuşmalarını sağlayacaklarını söylüyor.

Temeli atılan 2 bin 376 konutun canlı yayımlanan ihalesinde 260 milyonluk dev kırım yapılmış. Proje tamamlanınca eski komşular yine komşu olacak. Yavaş, belediyecilik anlayışını, “Betonu değil insanı, gökdeleni değil güneşi önceliyoruz” diye açıklıyor.

Bu yıl içinde Ankara’ya 3.5 milyon ton asfalt serilecekmiş. Yavaş, “Bizler bunu belediyecilik olarak görmüyoruz, zaten yapılması lazım. Belediyecilği kent sakinlerinin mutluluğu olarak görüyoruz” diyor.

Polatlı’ya yeni su hattı çekiliyor, artık asbestli borulardan gelen su içilmeyecek. Bekir Ödemiş’ten de biliyoruz; Ankara’nın “gömülü tarihi mekânları” düzenleniyor ve görünür kılınıyor.

Mansur Başkan döneminde 3 milyarı aşkın borç ödenmiş, 3.2 milyarlık yatırım yapılmış.

Evet, bir taraftan Ankara’nın 23.5 yıllık enkazı kaldırılıyor. Ama o kadarcık değil. Natoyolu-Dikmen arasında çalışacak metronun proje süreci epey ilerlemiş. Sırada Dikmen-Kızılay metrosunun çalışmaları var. Kim bilir, belki Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi olanaklarıyla metro yapmayı da öğrenir... [email protected]

‘ATATÜRK’E YAKIŞACAK BAŞKENT’



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 yılı projeleri temel atma, açılış ve tanıtım törenine CHP Genel Baskanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Baskanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılmıştı. Yavaş burada yaptığı konuşmada, “Burası başkent, Cumhuriyetin başkenti. Bu kenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

