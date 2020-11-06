Ankara'da oto aksesuar dükkanında yangın
Ankara'da, oto aksesuar dükkanının çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1366'ıncı Cadde üzerinde bulunan 3 katlı oto aksesuar dükkanında, gece saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında ilk belirlemelere göre; elektrik tesisatından çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin pek çok yerinden görülen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İş yeri sahibi de yangını haber alarak dükkanına geldi. Yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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