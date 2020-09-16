Ankara'da Rusya ile İdlib toplantısı
Milli savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerinin bugün İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumu ele almak üzere bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu.
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