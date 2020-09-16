Ankara'da Rusya ile İdlib toplantısı

Milli savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerinin bugün İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumu ele almak üzere bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu.

DHA
16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:56
Ankara'da Rusya ile İdlib toplantısı
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