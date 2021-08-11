Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın çıktı. İlk müdahaleyi yoldan geçen yurttaşlar yaparken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Ankara Çevreyolu Etimesgut mevkiinde çıktı. Otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören sürücüler otomobillerini sağ çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu.
Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 10, 2021
Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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