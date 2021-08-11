11 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:03

Edinilen bilgiye göre yangın, Ankara Çevreyolu Etimesgut mevkiinde çıktı. Otobanda bulunan ağaçlandırılmış alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören sürücüler otomobillerini sağ çekerek yanlarında bulunan sularla müdahalede bulundu.

Ankara’da yeni ağaçlandırılan alanda yangın! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 10, 2021

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.