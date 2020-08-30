Ankara'da 'yol' kavgası: Bıçaklanarak öldürüldü

30 Ağustos 2020 Pazar, 12:50

Cinayet, saat 02.30 sıralarında Ankara Bulvarı Battalgazi sokakta işlendi.Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İkilinin kavşakta araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. B.K., Eren Gümüşboğa'yı bacak ve karnından yaraladı. B.K. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüşboğa, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüşboğa, Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.K. daha sonra polise teslim olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.