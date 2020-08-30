Ankara'da 'yol' kavgası: Bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada Eren Gümüşboğa (28) bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayet, saat 02.30 sıralarında Ankara Bulvarı Battalgazi sokakta işlendi.Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
İkilinin kavşakta araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. B.K., Eren Gümüşboğa'yı bacak ve karnından yaraladı. B.K. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüşboğa, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüşboğa, Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan B.K. daha sonra polise teslim olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki
- TRT spikeri canlı yayında böyle bayıldı
- İki aile sokakta birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
- Otomobil yatak odasına daldı! 2 yaralı
- ABD o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- 30 Ağustos’ta Atatürk yasağı
- Doktora gitti, beyninden çıkan şoke etti!
- Beyoğlu'nda dehşet dolu anlar
- İstiklal Savaşı gazilerinin sesinden Büyük Taarruz
- Yarkadaş'tan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına tepki