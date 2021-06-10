Ankara'ya dikkat çeken yağış uyarısı

Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

AA
10 Haziran 2021 Perşembe, 17:29
Ankara'ya dikkat çeken yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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