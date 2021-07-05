Somalı madenciler Ankara girişinde durduruldu

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:30

Manisa’nın Soma ilçesindeki Uyar Madencilik işçileri, 15 yıldır tazminat alacakları için mücadele ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, madencilere; sorunun çözüleceği sözünrü vermişti. Madenciler, geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gelmiş, TBMM’de görüştükleri, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan da söz almıştı. Haklarını alamayan madenciler, dün Soma’dan otobüsle yola çıktı. Bugün sabah saatlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacaklardı.

5 İŞÇİYE İZİN VERİLDİ

Kolluk güçleri, madencilerin otobüsünü Ankara girişinde durdurdu. Madenciler, Ankara-Eskişehir Yolu üzerinde, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki beklerken, aralarından 5 kişinin bakanlık yetkilileri ile görüşmelerine izin verildi.

Geçirdiği maden kazası sonucu engelli kalan maden işçisi İdris Sarıkaya, kendilerine defalarca sözler verildiğini ancak “arkasında durulmadığını” belirterek, şunları söyledi:

“Hiçbir zaman verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Biz bu Ankara yolculuğumuzdan, bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz. Sayın Süleyman Soylu, biz İzmir’de sizinle görüştüğümüzde ‘bu sorunu 15 Ocak’a kadar çözeceğim, yanınızda olacağım, elimden geleni yapacağım’ sözünü ve 15 Ocak tarihini siz kendiniz koydunuz. Ve şu an biz sizin sözünüz üzerine Manisa Gölmarmara’daki eylemlerimizi sonlandırıp, evlerimize döndük ve bekleme sürecine geçtik.”

Sarıkaya, 15 yıldır beklediklerini vurgulayarak, milletvekillerine “Sayın 600 milletvekili adalet yemini ettiniz. Adaletinize, yemininize, gururunuza saygınız varsa, bu görmeyen gözün, kopan bacağın, bu kadar umudun hesabını vereceksiniz” dedi.

'SOYLU, SÖZ VERDİ'

Geçirdiği maden kazasında görme kaybı yaşayan maden işçisi Ali Kandemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendilerine söz verdiğini ancak şimdi karşılarına polis çıktığını vurgulayarak, “Bizim devletimiz bu kadar parayı ödeyemeyecek kadar fakir mi? Hayır. Kimin işine gelmediğini bilmiyoruz. Yetkililerden bu işin çözülmesini istiyoruz. Benim iki gözümün bedelini, kopan iki bacağımı, kiminin kaybolan babası” diye konuştu.