Anlaşılmayan genelgede saat saat, yaş yaş kısıtlamalar

18 Kasım 2020 Çarşamba, 12:53

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00’den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Bu kapsamda:

- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya “gel­ al” hizmeti verecek şekilde açık olacak.

- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, saat 20.00’den sonra, sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek. Şehirlerarası yollardaki yeme içme yerleri bu yasaklardan muaf olacak.

- Sinema salonları 31 Aralık’a kadar faaliyetini durduracak.

- Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerini durduracak.

- Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

- Tüm eğitim kurumları 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitime devam edecek. Yüz yüze eğitim yapılmayacak.

20 ALTI 65 ÜSTÜNE GÜNLÜK 3 SAAT İZİN

- Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, haftasonları da dahil gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

- 20 yaş ve altı bireyler haftasonu da dahil 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

- Söz konusu yaş gruplarında olan ve iş sahibi olan kişiler yasaktan muaf tutulacak.

- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00-20.00 arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda ilk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

- Sigara içme yasağı İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecek.

- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.