Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkçı projelerle halkın yanında

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Seçim döneminde söz verdiği “Halk Et”, “Halk Süt” gibi projeleri kısa sürede hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal projelerle de ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında yer alıyor.

Yerelden kalkınma hamlesinin ilk adımı olarak “Halk Et” projesini hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıları ucuz, sağlıklı, kaliteli et ve et ürünleriyle buluşturdu.

İlki Aralık 2019’da açılan “Halk Et” mağazaları kısa sürede 3 şubeye ulaştı. Antalyalı üreticilerden alınan hayvanlar, uzman veterinerler kontrolünde kesilip işlenerek “Halk Et” satış mağazalarında tüketiciyle buluşuyor.

HALK ET BÜYÜYOR

Başkan Böcek, modern ve sağlıklı koşullarda, uygun fiyatla et satışı yapılan “Halk Et” mağazalarıyla Antalyalıların yüzünü güldürdü. “Halk Et”te kıymanın kilosu 39.90 TL, dana kuşbaşı 49.90 TL’den satışa sunuluyor. Antalya’nın diğer ilçelerini de “Halk Et” ile buluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Muhittin Böcek, “Aralık 2019-Temmuz 2020 tarihleri arasında toplam 202 bin 700 kg et ve et ürünü satılan “Halk Et”, halkımızın gösterdiği ilgiyle her geçen gün büyüyor” dedi.

HALKIN YANINDA

Antalya’da dertlere derman olmak sözüyle göreve geldiğini hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ben sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız demiştik. Zor durumdaki vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yatırım ve projelerimiz devam ederken sosyal projelerimiz ile de her zaman halkımızın yanında yer alıyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR HALK SÜT İLE BULUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, seçim vaatleri arasında yer alan “Halk Süt” projesinde de sütler çocuklarla ulaşmaya başladı. Çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirilen proje kapsamında sütlerin ilk dağıtımını Başkan Muhittin Böcek gerçekleştirdi. “Halk Süt son derece önemsediğimiz bir proje” diyen Başkan Böcek, projenin ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ücretsiz süt desteği sağlamak ve Antalyalı besicilere destek olmak gibi iki önemli yönü bulunduğunu söyledi.

SÜTLER ANTALYA’DAN

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başvurular sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin, 2-5 yaş arasındaki çocuklarına Antalya’nın 19 ilçesinde süt dağıtımları yapılıyor. “Halk Süt” projesinde sütler Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden satın alınarak paketleniyor ve çocuklara dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için aylık 8’er litre ücretsiz süt desteği sağlanıyor.

ÇÖLYAK HASTALARI UNUTULMADI

Hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesimine el uzatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hayata geçirdiği bir diğer önemli proje ise glutensiz gıda yardımı. Çölyak hastalarına el uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, glutensiz un, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıyor.