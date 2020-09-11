Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress projeleri belli oldu

11 Eylül 2020 Cuma, 14:28

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan platformu Antalya Film Forum’un Kurmaca Work in Progress Platformu için bu yıl 16 proje başvuru yaptı.

Kanal D ve Teve2 İçerik Alımları Direktörü Burcu Hanağasıoğlu, Edinburgh Uluslararası Film Festivali program direktörü Emma Boa ve geçen yıl Antalya Film Forum’dan aldığı iki projenin uluslararası dağıtımını üstlenen İtalyan film şirketi Intramovies’in satış ve pazarlama yöneticisi Geremia Biagiotti’den oluşan seçici kurul beş projeyi bu bölüme seçti.

Bu yıl jüri karşısına çıkacak projeler arasında Ali Tansu Turhan’ın yönettiği ve Burcu Uğuz ile birlikte yapımcılığını üstelendiği “Diyalog”, Nefes Polat’ın yapımcılığında Selcen Ergun’un yönettiği “Kar ve Ayı”, yapımcılığını Zeynep Koray, İris Tahhuşoğlu ve Yunus Yunusoğlu’nun, yönetmenliğini Erkan Tahhuşoğlu’nun üstlendiği “Koridor”, Aydın Orak’ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Sabırsızlık Zamanı” ve Nazlı Elif Durlu’nun Anna Maria Aslanoğlu yapımcılığında çektiği “Zuhal” yer alıyor.

YEDİ BELGESEL PROJESİ YARIŞACAK

32 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress’te; Nordisk Film & TV Fond belgesel danışmanı Karolina Lidin, Autlook Film Sales’in belgesel film dağıtımcısı Martina Droandi ve akademisyen Özge Calafato’dan oluşan seçici kurul yedi projeyi seçti.

Bu projeler; Ümran Safter’in yönettiği ve Suraj Sharma’nın yapımcısı olduğu “Bırakın Kapı Açık Kalsın”, yönetmen ve yapımcılığını Somnur Vardar’ın üstlendiği “Boşlukta”, Ceylan Özgün Özçelik’in yönetmenliğini yaptığı ve Armağan Lale’nin yapımcılığında çekilen “Cadı Üçlemesi +15”, İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın yönettiği, Ali Bilgin’in yapımcısı olduğu “Düet”, Şafak Şahin’in yönettiği, Emek Yıldırım Şahin’in yapımcılığını üstlendiği “Hatıraların Gölgesinde”, Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği ve Nadir Öperli, Delphine Morel ve Anke Petersen’in yapımcısı olduğu “Örtbas”, Haydar Demirtaş’ın yönettiği Can Deniz Şahin ve Hasan Demirtaş ile birlikte yapımcısı olduğu “Sınırsız Hayatlar”.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress kategorisinde iki projeye para ödülü verilecek. Seçkide yer alan bir belgesel projesi ise Postbıyık tarafından Ses Post Prodüksiyon ödülünü alacak.

ÖDÜL TÖRENİ 7 EKİM'DE

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak ödüller 7 Ekim akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum’un, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Antalya’yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’na seçilen projeler ise gelecek günlerde açıklanacak.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.