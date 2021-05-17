Antalya'da genç kadına 'sokağa şortla kadın' saldırısı: Yerlerde sürüklendi
Antalya’da Elif Ülkü Eroğlu, şortla sokağa çıktığı için komşusu tarafından saçlarından sürüklenerek darp edildi. Gözaltına alınan Tatar, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Antalya’da Kepez ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, 11 Mayıs 2021 günü, sabaha karşı sokağındaki konteynere çöp dökmek için evinden dışarı çıktı.
Ancak bu sırada kadına komşusu Mahsun Tatar, iddiaya göre Köroğlu'na "O..... musun böyle giyiniyorsun?" diye sözlü olarak saldırdı. Elif Ülkü Eroğlu'nun tepkisi üzerine Mahsun Tatar'ın saldırısı fiziksel şiddete dönüştü.
Saçlarından tutularak yerde sürüklenen ve darbeler alan Eroğlu, çığlıklarını duyan ailesi tarafından kurtarıldı.
Eroğlu’nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Mahsun Tatar, ifadesinde suçlamaları reddettti. Eroğlu'nu suçlayan Tatar serbest kaldı.
Elif Ülkü Eroğlu, yaşananları sosyal medya hesabında şöyle anlattı:
"Saat 04.15 civarında sahur sonrası çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteyner var. Döndüğümde aynı binada oturduğum Mahsun Tatar, önce dik dik baktı. ‘Neden bakıyorsun?’ deyince ‘O..... musun böyle giyiniyorsun bizim mahallede böyle şeyler olmaz’ dedi. Ben ‘Sana mı soracağım, istediğimi giyerim’ deyince de üzerime saldırdı. Saçlarımdan tuttu dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçlarımdan sürükledi. Şort giymiştim ve evimden çöp atmaya çıktım yalnızca. Çöp atmak için üstümü değiştirmem mi gerekirdi?"
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Soylu'nun danışmanından Peker'e yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- İçişleri'nin genelgesi sonrası veryansın etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Erdoğan'ın danışmanından, Mehmet Ceyhan’a tepki