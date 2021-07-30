Antalya'daki yangın! Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler

30 Temmuz 2021 Cuma, 10:39

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, yangın bölgesinde yaşadığı durumu, sosyal medya hesabından duyurdu.

İYİ Partili Bahşi, Orman Genel Müdürlüğü’nün yaklaşımını "Pess!!! Aşağıdaki fotoğraf @OGMgovtr resmi sosyal medya hesabından paylaşılmış ancak fotoğraftaki kişinin ben, yani İYİ Parti milletvekili olduğu anlaşılınca paylaşım kaldırılmıştır" sözleriyle paylaştı.

Fotoğrafta yanında görünen ailenin görüntülerini paylaşan İYİ Partili Bahşi, evleri yanan bir ailenin yanına giderek durumlarını soruyor.

"BURADA SİYASET OLUR MU? YAZIK"

İYİ Partili Aytun Çıray ise yaşanan duruma, "Burada siyaset olur mu? Yazık" tepkisni dile getirdi.

İşte o paylaşım: