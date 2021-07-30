Cüppeli Ahmet'ten çağrı: Tekbir getirin, yangınlar söner

30 Temmuz 2021 Cuma, 09:58

Antalya, Muğla ve Adana’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ildeki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, 28 ve 29 Temmuz'da 21 ilde çıkan 63 yangından 43'ünün kontrol altına alındığını, devam eden 20 yangına ise müdahalenin sürdüğünü belirtti.



ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kamuoyunda 'Cüppeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son günlerde Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının nasıl söndürüleceğine dair 'çözüm' önerisinde bulundu. Cübbeli Ahmet, yaptığı paylaşımda "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" ifadelerini kullandı.

Cüppeli Ahmet'in açıklaması şöyle:

Cübbeli Ahmet, yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber' diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin.