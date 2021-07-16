Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'de forma giyen Haji Wright ile prensipte anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü, 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlıların görüştüğü Cezayirli kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile sözleşme imzalamaya da çok yakın olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Lukas Podolski ve Dever Orgill ile yolların ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan kırmızı beyazlılar, forvet ve sağ kanat olmak üzere iki futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyor. Görüşmelerde sona yaklaşan Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, transferleri, düzenleyeceği imza töreni ile duyurmayı planlıyor.
SAĞ KANAT VE HÜCUMA TAKVİYE
Kırmızı beyazlılar, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı. Cezayirli sağ kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile de 3 yıllık anlaşmayı planlayan kırmızı beyazlılarda, sözleşmelerde bazı maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.
7 TRANSFER
Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer sezonunda Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural'ı renklerine bağladı.
Video Haberler
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
En Çok Okunan Haberler
- Binance’a bir kötü haber daha
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Sisam adası yanıyor
- 'Boğaziçi'nde hiçbir şey bitmiş değil'
- 'Boğaziçi rektörlüğü' esprisini ciddiye aldı