Fenerbahçe’nin Rafinha ile ilgilendiği iddia edildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:19

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha'yı transfet etmek istediği iddia edildi.

Wijnaldum transferinden sonra Mauricio Pochettino’nun Rafinha’yı kadroda düşünmediği ve tekliflerin değerlendirilebileceği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE 2 YIL VAR

Brezilyalı oyuncunun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunurken Fenerbahçe’nin 2022’de satın alma opsiyonuyla Rafinha’yı kiralamak istediği belirtildi. Rafinha’nın daha çok süre almak istediği ve bu sebeple ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Daha önce Inter, Barcelona ve Celta Vigo formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain formasıyla 34 maça çıkarken 7 asistlik katkı sağladı.



