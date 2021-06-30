Antalyaspor Diogo Sousa'yı duyurdu

Ersun Yanal'ın başında bulunduğu Antalyaspor, kaleci Diogo Sousa'yı renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 13:48
Antalyaspor Diogo Sousa'yı duyurdu
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Sezonu 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Podolski ile yollarını ayırdığını açıklayan Akdeniz ekibi gelen isimlere odaklandı. 

Antalyaspor kaleci Diogo Sousa'yı kadrosuna kattığını şu sözlerle duyurdu: "Kulübümüz Diogo Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."



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