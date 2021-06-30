Antalyaspor Diogo Sousa'yı duyurdu
Ersun Yanal'ın başında bulunduğu Antalyaspor, kaleci Diogo Sousa'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Sezonu 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Podolski ile yollarını ayırdığını açıklayan Akdeniz ekibi gelen isimlere odaklandı.
Antalyaspor kaleci Diogo Sousa'yı kadrosuna kattığını şu sözlerle duyurdu: "Kulübümüz Diogo Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."
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