Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 11:09
Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi resmen açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı. 

 Fraport TAV Antalyaspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Rahat olun, Enzo burada! Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

 





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