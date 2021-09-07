Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi resmen açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.
Fraport TAV Antalyaspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Rahat olun, Enzo burada! Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."
?? Rahat olun, Enzo burada!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 7, 2021
Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/hygJmGUszW
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