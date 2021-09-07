Antalyaspor, Enzo Crivelli'yi resmen açıkladı

07 Eylül 2021 Salı, 11:09

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Rahat olun, Enzo burada! Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

?? Rahat olun, Enzo burada!



Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/hygJmGUszW — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 7, 2021











