Fenerbahçe, Marius Wolf için Borussia Dortmund ile görüşüyor

07 Eylül 2021 Salı, 10:04

Zaidu Sanisu ve Fabricio Bustos için kulüplerinden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, Bundesliga'dan oyuncu arayışına girdi.Transferi sezonu bitmeden bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ile ilgileniyor.

DORTMUND ELDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Alman basını, Dortmund'un yedek kalan Wolf'u elden çıkarmak istediği belirtirken pazarlıkların sürdürdüğünü ve çarşamba akşamına kadar bir sonuca varmaya çalışıldığını yazdı.

5 MİLYON AVRO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon Avro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi.

BUNDESLIGA PERFORMANSI

Hem sağ bek hem de sağ açık olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.