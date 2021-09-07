Fenerbahçe, Marius Wolf için Borussia Dortmund ile görüşüyor
Son günlerde Bustos ve Zaidu'dan olumlu cevap alamayan Fenerbahçe, Marius Wolf için Borussia Dortmund ile görüşüyor.
Zaidu Sanisu ve Fabricio Bustos için kulüplerinden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, Bundesliga'dan oyuncu arayışına girdi.Transferi sezonu bitmeden bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ile ilgileniyor.
DORTMUND ELDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR
Alman basını, Dortmund'un yedek kalan Wolf'u elden çıkarmak istediği belirtirken pazarlıkların sürdürdüğünü ve çarşamba akşamına kadar bir sonuca varmaya çalışıldığını yazdı.
5 MİLYON AVRO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ
Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon Avro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi.
BUNDESLIGA PERFORMANSI
Hem sağ bek hem de sağ açık olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.
Video Haberler
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Dualı adli yıl açılışı için harekete geçildi
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi