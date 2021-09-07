Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer'in transferini bitirdi
Basketbolda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex ile Şehmus Hazer için anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girmişti. Yaz başında NBA Yaz Ligi'ne giderek Clevland Cavaliers ile maçlara çıkan Şehmus Hazer'in geleceği şekillendi. Fenerbahçe Beko bir süredir ilgisinin olduğu Şehmus Hazer transferinde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer için Beşiktaş Icrypex ile başkanlar nezdinde anlaşma sağladı.
GEÇEN SEZON GÖZ DOLDURMUŞTU
Normal sezonda çıktığı 28 maçta ortalama 32 dakika süre alan Şehmus, 14 sayı, 4 ribaund, 3 asist ortalama ile oynamıştı. Ayrıca üç kez kariyer sayı rekorunu kıran Şehmuz Hazer, 30 sayı ile bu rekorları sonlandırmıştı. Bu istatistikleri yaparken %54 iki sayılık isabet yüzdesi ile çok verimli bir sezon geçirmişti. Alperen Şengün ile birlikte takımı sırtlayan Şehmus Hazer, Beşiktaş'in Play-off yarı finaline kadar çıkmasında en büyük pay sahiplerinden birisiydi.
BEŞİKTAŞ NE KAZANACAK?
İddialara göre Beşiktaş'ın kasasına bu transferden 775 bin Avro girecek.
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