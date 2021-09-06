Fenerbahçe'den Caner Erkin'e teşekkür
Fenerbahçe'den Caner Erkin'e teşekkür
Fenerbahçe Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 1 sezon süren Caner, 2020-2021 sezonunda 34 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Teşekkürler Caner Erkin— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021
Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük’e transfer olmuştur. pic.twitter.com/GMTmqfODiC
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