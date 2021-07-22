Antalyaspor'dan Fedor Kudryashov açıklaması

22 Temmuz 2021 Perşembe, 18:38

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, sözleşmesi sona eren Rus oyuncusu Fedor Kudryashov'un sözleşmesini 1+1 yıl uzattı.

Akdeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyasporumuz, 1 buçuk sezondur formamızı giyen Fedor Kudryashov ile yeniden anlaşma sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyasporlu yönetici Sezgin Özer, "Biz oyuncumuzdan çok memnunuz. Oyuncumuz da Antalya'yı ve kulübünü sevdiği için uygun şartlardaki teklifimizi kabul ederek imza törenimize katıldı. Başta camiamıza, kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"FUTBOLCUMUZLA YENİDEN ANLAŞTIK"

Bir diğer yönetici Emrah Çelik ise şunları kaydetti:

"Fedor, bizimle olan sözleşmesinin bitmesinin ardından ülkesi Rusya ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Yoğun geçen sezonun ardından futbolcumuzla tekrar görüştük ve 1+1 yıl için yeniden anlaştık. Antalya'mıza katkıda bulunmaya devam edecek. Yeni dönemde de kendisine başarılar diliyorum."

"ANTALYA'DA DEVAM ETTİĞİM İÇİN MEMNUNUM"

34 yaşındaki Kudryashov ise verilen görevi en iyi şekilde yapacağını ifade etti:

"Antalyaspor'daki kariyerime devam ettiğim için memnunum. Burada geçirdiğim 1 buçuk yıl içinde önemli değişiklikler yaşadık. Artık önümüzdeki sezona yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve biz futbolcular büyük iyimserlik ile bakıyoruz. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz."

Rus futbolcu, törenin ardından takımının Afyon kampına katıldı.