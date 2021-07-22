Fatih Karagümrük, Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Nijeryalı Ahmed Musa ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nijeryalı hücum oyuncusu Ahmed Musa'yı transfer ettiğini açıkladı.
Transfer, kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla açıklandı. Paylaşımda, kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma'nın geçtiğimiz gün yaptığı "Bayram hediyeleri yolda" açıklamasına atıfta bulunularak "Serkan Hurma: İyi bayramlar" ifadesi kullanıldı.
Son olarak Nijerya ekibi Kano Pillars'ta forma giyen 28 yaşındaki Musa; VVV-Venlo, CSKA Moskova, Leicester City ve Al-Nasr'da da top koşturmuştu.
Fatih Karagümrük'ün paylaşımı şu şekilde:
SERKAN HURMA: İYİ BAYRAMLAR pic.twitter.com/0O80g0qXCU— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 22, 2021
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