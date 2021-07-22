Fatih Karagümrük, Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 18:02

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nijeryalı hücum oyuncusu Ahmed Musa'yı transfer ettiğini açıkladı.

Transfer, kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla açıklandı. Paylaşımda, kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma'nın geçtiğimiz gün yaptığı "Bayram hediyeleri yolda" açıklamasına atıfta bulunularak "Serkan Hurma: İyi bayramlar" ifadesi kullanıldı.

Son olarak Nijerya ekibi Kano Pillars'ta forma giyen 28 yaşındaki Musa; VVV-Venlo, CSKA Moskova, Leicester City ve Al-Nasr'da da top koşturmuştu.

Fatih Karagümrük'ün paylaşımı şu şekilde: