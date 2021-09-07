Antalyaspor'un forma sponsoru Bitexen Teknoloji oldu
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, forma göğüs sponsorluğu için Bitexen Teknoloji ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile Bitexen Teknoloji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem katıldı.
Çetin, kendilerine destek veren Bitexen Teknoloji'ye teşekkür etti. Antalyaspor'un Türkiye Süper Ligi gibi sert bir ligde genç bir kadro ile mücadele ettiğini vurgulayan Çetin, ligi en iyi yerlerde bitireceklerini kaydetti.
Çetin, ligin 4. haftasında Gaziantep karşısında takımdan başarı beklediklerini de sözlerine ekledi. Kemal Cenk Erdem de sponsorluğun iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.
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