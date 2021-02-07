Antarktika'da kaybettiği cüzdanına 53 yıl sonra kavuştu

07 Şubat 2021 Pazar, 17:39

İçinde kimliğimiz, ehliyetimiz, paramız ve kredi kartlarımızın yer aldığı cüzdanımızı koyduğumuz yerde bulamayınca hepimiz ufak bir kriz geçiriyoruzdur. Eğer cüzdanı hiçbir yerde bulamazsak maalesef durumu kabulleniyor ve hem sinirli hem de hüzünlü bir şekilde tüm kartları ve belgeleri yeniden çıkarmaya başlıyoruz.

İşte bu durum, Paul Grisham isimli bir kişinin daha başına geldi. Ancak Paul'un bizden farkı, kaybettiği cüzdanının kendisine dönmüş olmasıydı. Hatta bunun da ötesinde cüzdan, kaybolduktan yarım asır sonra kendisine döndü. Şu anda 91 yaşında olan Paul, haliyle gençliğinde kaybettiği cüzdanı görünce epey şaşırdı.

50 YIL SONRA BULUNAN CÜZDAN

Paul Grisham, 1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nda hava durumu teknisyeni olarak görev yapmaya başladı. Uzun bir süre donanmaya hizmet eden Paul, 1968 yılında 13 aylık bir görev için meteoroloji uzmanı olarak donmuş kıta Antarktika'ya gönderildi. Görevin ardından Paul'un eve dönmesinin vakti gelmişti.

Paul, herhangi bir sıkıntı yaşamadan eve dönmüş olsa da Antarktika'ya götürdüğü cüzdanı artık onunla birlikte değildi. Cüzdan, kendisinden binlerce kilometre uzakta donmuş kıtada kaybolmuştu. Aradan geçen 50'yi aşkın yılın ardından Paul, muhtemelen yıllardır hiç düşünmediği bir şekilde cüzdanına yeniden kavuştu.

Cüzdan, bir baba ve kızın Paul'un donanma hizmet kimliğini bulmasıyla dönüş macerasına başladı. Stephen Decato isimli baba, bir dükkanda satılan donanma kimliğini görünce sahibini bulmak için kimliği satın almaya karar verdi. Kızının yardımıyla bir gazi organizasyonun Facebook sayfasında ilan açan baba, eski patronuyla iletişime geçti.

Decato, daha önce Antarktika'da bir araştırma şirketiyle birlikte çalışmıştı. Kendisiyle iletişime geçen eski patronu da buranın patronuydu. Patron, Decato'ya iki bulunmuş cüzdan yolladı ve bu cüzdanlardan birisi Paul'un cüzdanıydı. Diğer cüzdansa 2016 yılında hayatını kaybeden bir kişinindi ve o kişinin ailesine teslim edildi.

Kaynak: Webtekno