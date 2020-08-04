Antikçağın düşleri
Geç Antikçağda Düş Görme - Bir Kültürün Düş Gücüne İlişkin Araştırmalar adlı kitabında Patricia Cox Miller; rüyaların geç antik dönem düşüncesi ve yaşamındaki bütünsel önemini göstermek için pagan, Yahudi ve Hıristiyan kaynaklar ile modern göstergebilim kuramından yararlanıyor.
Rüya
yorumu, birbirine benzer kurbanlar ve büyücüler, filozoflar ve teologlar,
çoktanrıcılar ve tektanrıcılar için, geç antik dönemin entelektüel ve yaratıcı
dünyasının göze çarpan bir özelliğiydi.
Rüya
falcılığının yaygınlığını açıklamayı zor bulan modern bilim, onu bir kültürel
zayıflık, batıl inanca toplu bir kayma olarak sıklıkla kınamıştır.
Geç
Antikçağda Düş Görme - Bir Kültürün Düş Gücüne İlişkin Araştırmalar adlı kitabında
Patricia Cox Miller; rüyaların geç antik dönem düşüncesi ve yaşamındaki
bütünsel önemini göstermek için pagan, Yahudi ve Hıristiyan kaynaklar ile
modern göstergebilim kuramından yararlanıyor.
Greko-Romen
rüya literatürünün, hayal gücünün kişisel ve kültürel yapısını belirlediği ve
zaman, kozmik tarih ve kendilik kavramı gibi fikirlere somut bir içerik
kazandırdığı bir işaretler dili işlevini gördüğünü tartışıyor.
Geç Antikçağda Düş Görme - Bir Kültürün Düş Gücüne İlişkin Araştırmalar / Patricia Cox Miller / Çeviren: Medet Yolal / Kabalcı Yayınevi / 460 s.
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