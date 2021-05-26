Inter, Antonio Conte'nin takımdan ayrıldığını açıkladı
İtalya Serie A’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter, Antonio Conte'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
Inter'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Antonio Conte ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Inter, Antonio Conte ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya vardı. Tüm kulüp, 19. Serie A şampiyonluğu için olağanüstü bir çalışma gösteren Antonio Conte'ye teşekkür ediyor. Conte, kulübümüzün tarihinde sonsuza kadar kalacaktır."
KÜÇÜLME KARARI AYRILIĞI GETİRDİ
Sky Sports’ta yer alan haberde, İtalyan devi Inter’in ekonomik olarak küçülme kararı aldığı ve bazı oyunları takımdan gönderebileceği ifade edildi. Milan Skriniar, Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez’in takımda kalması için garanti verilse de bir oyuncunu satılarak kaynak oluşturulmak istendiği ve genç oyuncuların takıma kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.
ALLEGRI GÜNDEMDE
Conte’nin olası ayrılığı sonrasında Sky Sports'taki haberde Massimiliano Allegri’nin adaylardan biri olduğu vurgulanırken Zinedine Zidane’ın Real Madrid’deki durumun takip edildiği kaydedildi. Allegri’nin ayrıca Juventus’un da listesinde olduğu belirtildi.
LUKAKU AYRILABİLİR
Inter’in bu sezon elde ettiği başarıdaki en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Conte’nin takımdan ayrılması halinde kendisinin de ayrılık kararı alabileceğini söylemişti. İngiliz basınında çıkan haberlerde Belçikalı forvetle Chelsea ve Manchester City’nin ilgilendiği iddia edilmişti.
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