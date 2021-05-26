Şenol Güneş'ten kadro açıklaması: "Azerbaycan maçına Mert'le başlayacağım"

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:43

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da Şenol Güneş, yarın Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Bastın toplantısına Şenol Güneş ile birlikte katılan Rıdvan Yılmaz ilk sözü alırken şunları söyledi, “Öncelikle Şenol hocama teşekkür etmek istiyorum. Burada bana şans verdiği için. Heyecanlıyım. Takımın en genciyim. İnşallah bu formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda küçüktüm.Futbolu belki spor olarak yapıyordum. O zamanlar buralara gelmek için çalışıyordum.

Hayallerimin bir çoğunu gerçekleştirdim ancak hayatım daha yeni başlıyor. Önemli olan buralara gelmek değil burada kalıcı olmak. Kalıcı olmak için çalışmaya devam edeceğim. Ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Futbol Şampiyonası’nda temsil edeceğiz.”

"HERKESİN GÖREV BİLİNCİNDE OLMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM"

Milli takıma çağrılan ve çağrılmayan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunarak basın toplantısına başlayan Şenol Güneş şunları söyledi:

“Yeni bir kamp dönemi başladı. Hemen hemen ortalarına geldik. 26’ya inecek kadromuzun sebebi şu. Burada pandemi ve ciddi sakatlık nedeniyle sıkıntı olursa değişiklik yapma hakkımız var. Ayın 1’inde kadroyu 26 kişi olarak açıkladıktan sonra bu isimlerle devam edeceğiz. İtalya maçına kadar herhangi bir sıkıntı olursa değişiklik yapacağız. Birkaç kişi daha alabilirdik. Burada da sakatlıklar olabiliyor. Ciddi bir şey yok.

Dorukhan, İrfan ve Mahmut zaten sakat gelmişti. Bir de Ozan Kabak çok önemli değil ama yarın veya cuma günü takıma katılacak. Bir mevki de boşluk olursa yine dışarıdan alabiliriz. Dört tane oyuncumuzun kadro dışında kalması üzücü. Çağrılmayan arkadaşlarımız var, biz de üzülüyoruz onlar da üzülüyor.

Sitemlerini de söylüyorlar. Normal bir şey. Herkesin görev bilinci içinde burada olmak istediğini biliyoruz. Bundan mutluyum. Değişkenlikler olacaktır. Rekabeti kendi yapıyorlar.

Ligin sonu olduğu için antrenmanları akşam yaptık. Geri kalan saatlerde biraz daha fiziksel ve zihinsel yorgunluğu gidersinler diye serbest bıraktık ama onlar salonda ya da özel çalışmalarına devam ediyorlar. Çünkü kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. 30 kişi tek kişi gibi gözüküyor. Biz bir ekibiz. Sevginizi esirgemeyin. Beklenti var biliyorum. 30 kişiyi tek kişi gibi görüyorum.”

“BELÇİKA VE KUZEY İRLANDA REDDETTİ”

Milli takımın hazırlık maçları ile ilgili ise Şenol Güneş, "Azerbaycan maçı geçtiğimiz sene de olmazsa olmaz olarak baktığımız bir maçtı. Verilmiş bir sözümüz vardı onu yerine getirdik. Diğer hazırlık maçlarını koşullar biraz zorladı. Önce Belçika ile almıştık. Sonra Belçika orada oynanmasını istemedi.

Arkasından Kuzey İrlanda vardı fakat gelmek istemediler. Zaman zaman güçlü rakiplere karşı motivasyon daha iyi olabilir. Aynı zamanda kağıt üstünde güçsüz gördüğünüz takımlar sürpriz sonuçlar yapabilir. Böyle maçları Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde gördük. Dolayısıyla oynayacağımız takımdaki oyuncuların çoğu Azerbaycan’da oynayan oyuncular.

Onları da yakından tanımak istiyoruz. Bu yakınlığın bizim futbol ilişkimize katkı yapacağını görüyorum. Savunma yapan takımlar her zaman zorluk çıkartır size. Yarın oynayacağımız Azerbaycan da hoca değişikliği ile 10 aydan beri iyi savunma yapan, iyi pas yapabilen bir takım. Bu bakımdan öyle kolay bir maç olmayacak.” dedi.

“YARIN MAÇA MERT’LE BAŞLAYACAĞIM”

Yarın oynanacak maçta Mert Müldür ile maça başlayacağını açıklayan Güneş, “Mert daha önce de bizimle beraber oynuyordu. İyi bir oyuncu. Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Zeki de iyi oyuncu. İkisinin iyi oynaması bizim için avantaj. Ben Mert’i izlerken takımında önce ilk yarı stoper ikinci yarı sağ bek oynadı. Ben de baktığımda stilinin sağ beke daha uygun olduğunu söyledim. Genç ,yetenekli ve başarılı bir oyuncu. Kim oynar nasıl oynar maçta göreceğiz. Ama yarın Mert’le başlayacağım.” dedi.

“ÜSTÜNE KOYARAK GELDİ”

Burak Yılmaz'ın Dünya Kupası'nda oynamasını istediğini belirten Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı, “Bugüne kadar iyi geldi. Tartışılan bir oyuncuydu. Son bir hamle daha yapar diye düşünüyorum. En azından Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ve Dünya Kupası’nı geçirsin belki hoca olur. Kendini buna hazırlıyor. Üstüne koyarak geldi. En önemlisi de o. Zaman zaman başarısız günler olabilir.

Genel davranış olarak kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Sorumluluklarını biliyor. Takıma baktığımızda Burak, Ozan, Hakan, Kaan ve Çağlar o sorumluluk içerisinde. Saha içinde birbirlerinden farkları yok. Hepimiz mutluyuz şu anda. Burak da bunu kaldırabilecek bir oyuncu. Zaten kaldıramasa Fransa’ya gidip Lille takımını şampiyon yapamazdı.”

“OYUNCULARIMIZIN BAŞARISI BİZİ MUTLU EDİYOR”

“Müsabakalar resmileştiğinde o günkü en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. Yenilerle birlikte bu rekabeti yapmak zorundayız. Bu grupla iki turnuvaya da katılıp sonrasında yeni oyuncuları getirmeliyiz. Başarı dikkat çeker. Ama başarıdan önce doğru davranışlarla, toplumda kabul görmekle, ilkeler ve prensiplerle işimizi yürüttük.

Bu değerlere de ortak hayallerimizi koyduk. Ortak düşünce, ortak hayal ve ortak çalışma bizi bugüne getirdi. Milli takımın ilgi görmesi, saygı ve sevgi görmesi bizi mutlu ediyor. Oyuncularımızın başarısı da bizi mutlu ediyor. Bunların olumlu yansımasını bekliyoruz. Futbol her zaman kazanılan maçlarla olmuyor. Bazen kaybederek de gidebilirsiniz. O zamanda bu çocuklar bizim çocuklarımız. Kaybetmemek için el ele vereceğiz. Halkımızın bizi sahiplendiğini görüyorum. Buna da çok seviniyorum.”

“KAMPLARI SIKICI YAPMAK İSTEMİYORUZ”

Takımın kamp ortamıyla ilgili ise Şenol Güneş, “Geldiğimiz ilk günden beri ligin yoğun temposuyla sürekli maç oynayan, az oynayan ya da hiç oynamayan, takım şampiyon olan ya da başarısız olan oyuncular var. Bunların hepsinin buraya geldiğinde bitmesi gerekiyor. Bitti demekle bitmiyor. O yüzden antrenmanı 18.30’da tuttuk. Ama bu dönem böyle. Sürekli kampta olacağız. Onun için bu kampları hem rahat etmek hem de hedefi hatırlatmak için yapacağız. Bunları sıkıcı olmadan yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ”

Milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Azerbaycan'da oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarıyla ilgili Şenol Güneş şunları söyledi: “İlk gittiğimde de söyledim, döndüğümde söyledim bugün de söylüyorum, heyecanımız Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grupta çıkma ve gidebildiğimiz kadar gitmek. Burada oradaki taraftarlara da iş düşüyor, bize de iş düşüyor. Onlar futbolu seviyorlar. Bizi desteklemelerini istiyorum.

Ama daha da önemlisi bu desteklerini kendi oyuncuları anlayışı içinde olmasını bekliyorum. Onlara da güzel futbol sunmak için orada olacağız. Onlar adına da Türkiye adına da gruptan çıkmayı bekliyoruz. Hep birlikte güç birliği içinde sahada olalım.”