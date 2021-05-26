Işın Çelebi: " Ortak bir çözüm yolu bulunmalıdır"
Galatasaray'da başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girecek diğer adaylara birlik çağrısında bulundu.
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesinde Işın Çelebi, açıklamalarda bulundu.
Işın Çelebi, caminanın içinde bulunduğu bölünmüşlük durumun sürmesi halinde tehlikeli bir sürecin yaşanacağını belirterek şunları söyledi:
"Galatasaray tarihinde ilk kez altı adaylı bir seçim sürecine giriyoruz. Tercihini barıştan ve huzurdan, birlik beraberlikten yana yaparsa başarı gelir. Ancak bölünmüşlük devam eder, çatışma ve kavga ortamı derinleşirse büyük tehlike bizi beklemektedir.
İçinde bulunduğumuz çok adaylı seçim süreci, dünyadaki genel sağlık şartları da göz önüne alındığında, Galatasaray'a hizmet etmeyecek bir ortama doğru bizi sürüklemektedir. Dünya üzerinde hiç bir kurum çatışmalar ve kavgalarla ayakta kalamamıştır. Bunun birçok örneğini siyasi hayatta ve iş dünyasında yaşadık.
Bu şartlarda tüm adaylar görüş birliği sağlamak, birlik ve beraberliği temin etmek için bir araya gelmeli, ortak bir çözüm yolu bulmalıdır. Çağrımızın amacı budur. Galatasaray'da barış ve huzuru sağlamak amacıyla her türlü fedarkarlığı yapmaya hazırız.
Ortak paydamız Galatasaray'a fayda sağlamak için kalbi sarı kırmızı atan herkesi özveride bulunmaya davet ediyoruz. Başarıya ulaşmak için birlikte olmalıyız. Bu kapsamda tüm adaylara 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu müze girişi önünde buluşmayı ve bu duruma çözüm bulmayı öneriyorum."
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