Antonio Conte Tottenham yolunda
İngiliz basını Antonio Conte'nin İngiltere Premier Lig'den bir takım yöneteceğini iddia etti.
Son olarak 9 sezonun ardından Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte, İngiltere'ye dönebilir.
Sky Sports'un haberine göre Tottenham, İtalyan teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Jose Mourinho'nun ayrılığından beri teknik direktör arayan Tottenham, Conte'ye yüksek maaşlı bir teklifte bulundu.
Antonio Conte 2016-2017 sezonunda İngiltere'de Chelsea'yi şampiyonluğa ulaştırmıştı.
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