Antonio Conte Tottenham yolunda

02 Haziran 2021 Çarşamba, 19:30

Son olarak 9 sezonun ardından Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte, İngiltere'ye dönebilir.

Sky Sports'un haberine göre Tottenham, İtalyan teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Jose Mourinho'nun ayrılığından beri teknik direktör arayan Tottenham, Conte'ye yüksek maaşlı bir teklifte bulundu.

Antonio Conte 2016-2017 sezonunda İngiltere'de Chelsea'yi şampiyonluğa ulaştırmıştı.