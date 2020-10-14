Apple etkinliğindeki Türk yönetici, Deniz Teoman kimdir?

14 Ekim 2020 Çarşamba, 12:13

Apple, 13 Ekim'de yılın en çok beklenen akıllı telefonu iPhone 12'yi tanıttı. Her ne kadar kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak olması, tasarım açısından ciddi değişiklik içermemesi gibi nedenlerle eleştirilse de iPhone 12 ailesi, 5G gibi yeni teknolojilerle Apple ürünlerine has heyecanı körükledi.

iPhone 12 lansmanında tanıtılan bir diğer ürün MagSafe'i ise Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman tanıttı. Teknoloji devinin üst yönetiminde görev yapan Deniz Teoman, lansmanın Türkiye'de en çok konuşulan detayı oldu.

DENİZ TEOMAN KİMDİR?

Yüksek lisansını ABD'de yaptıktan sonra kariyerine de orada devam eden ve aslında bir mühendis olan Deniz Teoman, 2005 yılında Apple'da çalışmaya başladı.

Şirketteki ilk görevini Macintosh bölümünde icra eden Teoman, ardından yıllar içerisinde mobil cihaz bölümünde görev aldı. Daha sonrasında ise Donanımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Apple yönetiminde görev yapmaya başladı.

Deniz Teoman'ın iPhone 12 ailesi ile birlikte tanıttığı MagSafe isimli ürün, telefonların manyetik bağlantı ile kılıf, kablosuz şarj cihazları ve cüzdanlar ile entegre olmasını sağlıyor. Diğer taraftan MagSafe adı, Apple için de yeni değil. Zira MacBook'ların şarj cihazları olan adaptörler de MagSafe olarak geçiyor.

Kaynak: webtekno.com