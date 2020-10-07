Apple etkinlik tarihini açıkladı: iPhone 12 için geri sayım başladı!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 10:04

Teknoloji devi Apple kamuoyuna açıklamada bulunarak, 13 Ekim günü saat 20.00'da Apple Park'ta gerçekleştireceğini etkinliği duyurdu.

En son 15 Eylül’de etkinlik düzenleyerek, iPad, Apple Watch gibi yeni ürünlerin tanıtımını yapan Apple, bu kez “Hi, Speed” adıyla bir etkinlik düzenleyecek. Gerçekleşecek yeni etkinlikte ise iPhone 12’nin tanıtılacağı tahmin ediliyor.

‘HI, SPEED’ ETKİNLİĞİ

Dikkat çeken noktalardan biri de etkinliğin sloganı oldu. ‘Merhaba hız’ anlamına gelen Hi, Speed’in 5G teknolojisine yönelik bir işaret olduğu ve Apple’ın bu teknolojiyi ilk kez iPhone 12 modellerinde kullanacağı tahmin ediliyor.

Etkinlikte dört yeni iPhone 12 modelini tanıtılması beklenirken; 5,4 inç iPhone 12, 6,1 inç iPhone 12 Max, 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max olacağı tahmin ediliyor.