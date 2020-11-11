Apple, iPhone 12'nin Türkiye'deki pil değişim ücretini açıkladı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:02

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Türkiye’deki hayranlarını şaşırtan gelişmelere imza atmaya devam ediyor. iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatını tanıtımlarının üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen hala açıklamayan Apple, dün akşam tanıttığı MacBook Pro ve MacBook Air modellerinin Türkiye fiyatlarını ise lansmanın hemen ardından açıklayarak Türkiye’deki Apple hayranlarını şaşırtmıştı.

İKİNCİ ZAM OLDU



Apple, henüz fiyatını dahi bilmediğimiz iPhone 12 ailesinin Türkiye’deki pil değişim ücretlerini açıkladı. Üstelik Apple, bu açıklama ile birlikte tüm iPhone modellerinin pil değişim ücretlerine zam yapmış durumda. Yeni zam, Apple’ın temmuz ayındaki pil değişim ücreti “güncellemesi”nden bu yana 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği ikinci zam oldu.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre tüm iPhone 12 ailesinin yanı sıra iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11’in ‘garanti kapsamı dışında’ pil değişim ücreti 599 TL olacak. Bunların dışında kalan diğer modeller için ise pil değişim ücreti 399 TL olacak.

599 TL PİL DEĞİŞİM ÜCRETİ OLAN IPHONE MODELLERİ

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

399 TL PİL DEĞİŞİM ÜCRETİ OLAN IPHONE MODELLERİ

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus ve desteklenen diğer modeller





Kaynak: WebTekno