Apple, iPhone 12'nin Türkiye'deki pil değişim ücretini açıkladı
Apple, henüz Türkiye fiyatını açıklamadığı iPhone 12 ailesinin Türkiye'deki pil değişim ücretini açıkladı. iPhone 12 ailesi ile birlikte tüm iPhone'ların pil değişim ücretlerine de zam geldi.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Türkiye’deki hayranlarını şaşırtan gelişmelere imza atmaya devam ediyor. iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatını tanıtımlarının üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen hala açıklamayan Apple, dün akşam tanıttığı MacBook Pro ve MacBook Air modellerinin Türkiye fiyatlarını ise lansmanın hemen ardından açıklayarak Türkiye’deki Apple hayranlarını şaşırtmıştı.
İKİNCİ ZAM OLDU
Apple, henüz fiyatını dahi bilmediğimiz iPhone 12 ailesinin Türkiye’deki pil değişim ücretlerini açıkladı. Üstelik Apple, bu açıklama ile birlikte tüm iPhone modellerinin pil değişim ücretlerine zam yapmış durumda. Yeni zam, Apple’ın temmuz ayındaki pil değişim ücreti “güncellemesi”nden bu yana 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği ikinci zam oldu.
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre tüm iPhone 12 ailesinin yanı sıra iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11’in ‘garanti kapsamı dışında’ pil değişim ücreti 599 TL olacak. Bunların dışında kalan diğer modeller için ise pil değişim ücreti 399 TL olacak.
599 TL PİL DEĞİŞİM ÜCRETİ OLAN IPHONE MODELLERİ
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
399 TL PİL DEĞİŞİM ÜCRETİ OLAN IPHONE MODELLERİ
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus ve desteklenen diğer modeller
Kaynak: WebTekno
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