Apple, iPhone 13'te aslında eski olan "yeni" bir özellik deneyecek

20 Ekim 2020 Salı, 17:07

Apple, iPhone 12 serisini tanıttı ve böylece 4 yeni iPhone'u daha aileye katmış oldu. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri ile farklı boy ve özelliklere sahip telefonları ile iPhone ailesini genişleten Apple, sonunda iPhone'lara 5G özelliğini de getirdi. Öte yandan yeni seride en çok tartışılan konu, Apple'ın iPhone kutularından şarj aletlerini çıkartması oldu. Ayrıca kulaklık da yok. iPhone'u şarj etmek ve müzik dinlemek için bu ikisini Apple'a para ödeyerek ayrı olarak satın almanız gerekecek.

iPhone 12 tanıtımının arkasından da iPhone 13 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda, iPhone'a, ekrana entegre parmak izi okuyucu geleceği söylenirken, bu sızıntı pek de yersiz değil.

Zira Apple, geçtiğimiz temmuz ayında Optik Parmak İzi Algılama Sistemi'ni OLED ekrana gömülü sensörler aracılığı ile çalıştıran ve böylece parmak izlerini okumayı hedefleyen 2 farklı patent örneği sunmuştu. Şirketin bu konudaki çalışmalarının da olduğunu düşünürsek, bu iddia iPhone 13'te yer bulabilir gibi görünüyor.

Kaynak: Chip