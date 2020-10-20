Apple, iPhone 13'te aslında eski olan "yeni" bir özellik deneyecek
Apple'ın sonraki amirali iPhone 13 için ilk iddia da geldi. Bu iddiaya göre telefon, eski ama "yeni" bir özellikle karşımıza çıkabilir.
Apple, iPhone 12 serisini tanıttı ve böylece 4 yeni iPhone'u daha aileye katmış oldu. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri ile farklı boy ve özelliklere sahip telefonları ile iPhone ailesini genişleten Apple, sonunda iPhone'lara 5G özelliğini de getirdi. Öte yandan yeni seride en çok tartışılan konu, Apple'ın iPhone kutularından şarj aletlerini çıkartması oldu. Ayrıca kulaklık da yok. iPhone'u şarj etmek ve müzik dinlemek için bu ikisini Apple'a para ödeyerek ayrı olarak satın almanız gerekecek.
iPhone 12 tanıtımının arkasından da iPhone 13 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda, iPhone'a, ekrana entegre parmak izi okuyucu geleceği söylenirken, bu sızıntı pek de yersiz değil.
Zira Apple, geçtiğimiz temmuz ayında Optik Parmak İzi Algılama Sistemi'ni OLED ekrana gömülü sensörler aracılığı ile çalıştıran ve böylece parmak izlerini okumayı hedefleyen 2 farklı patent örneği sunmuştu. Şirketin bu konudaki çalışmalarının da olduğunu düşünürsek, bu iddia iPhone 13'te yer bulabilir gibi görünüyor.
Kaynak: Chip
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
Video Haberler
- Trump kameraya fena yakalandı! İşte o anlar
- 'Oğlum yemeği bitireceksin beni sinirlendirme!'
- Kanlı saldırı sonrası piyanoyla Sarı Gelin'i çaldı
- Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!
- Yolcu, halk otobüsünde dehşet saçtı!
- Yumurta fiyatlarına ağıt yakarak isyan etti
- Geri sayım başladı... Mansur Yavaş tarih verdi!
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
- A Haber'in 'müjde' haberi sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış