Apple ve Google'a 'Telegram yasaklasın' davası
Eski ABD Fas Elçisi, Telegram'ın App Store'dan ve Google Play Store'dan kaldırılması için Apple'a ve Google'a karşı dava açtı.
Ginsberg'in şikayetine göre "Telegram, kamu üyelerini korkutmak, tehdit etmek ve baskılamak için kullanılıyor." CHIP'in aktardığına göre, The Coalition for a Safer Web (Daha Güvenli bir Web için Koalisyon) de davanın ortak şikayetçileri arasında yer alıyor.
Ginsberg'in şikayetinde yer alan iddialara göre, Telegram'ın App Store ve Google Play Store üzerinde kalmasının bir sonucu olarak kendisi ve kendisi gibi diğer kişiler, uygulamanın kullanıcıları tarafından hedef alınan gruplardan biri olarak ekonomik kayıplar ve duygusal sorunlarla karşılaştılar.
Bu davalar, 6 Ocak tarihindeki ABD Kongre baskının ardından Parler'ın Google Play Store ve Apple App Store'dan kaldırılmasını takip ediyor. Şikayette belirtilene göre Parler'ın Apple tarafından durdurulmasının ardından bahsi geçen "aşırı" gruplar Telegram'a geçiş yaptılar.
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