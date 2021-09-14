Apple yeni ürünlerini tanıtıyor

iPadOS ile beraber çok daha kararlı bir deneyim sunan Apple, 1 milyon uygulama ile tasarım gücünü kullanıcıların tamamen kontrolüne veriyor.

Etkinlik direkt bir açılış ile başladı. Apple CEO'su Tim Cook , Apple TV Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Apple’in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor.

APPLE WATCH

Apple Watch Series 6’ya göre yüzde 20, Watch Series 3’e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekranla karşılayan yeni nesil akıllı saat, çok daha parlak bir ekranla buluşturacak. Mesajları çok daha büyük bir ekranda okumaya olanak sağlayan yeni nesil Apple Watch, dinamik kontrollere de sahip.

İPAD MİNİ

Küçük olmasına rağmen sunduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken iPad Mini, çok daha küçük bir ekran tasarımıyla geliyor. Mor, pembe, sarı ve gri renkleriyle gelen yeni nesil iPad 8.3 inçlik boyutuyla dikkat çekiyor. 500 nit parlaklık sunan cihaz, Touch ID’ye de sahip. Ekranın yukarısında konumlandırılan bu tuşta dokunma deneyimi de geliştirildi.





Önceki jenerasyonlara göre yüzde 40 oranında hız, yüzde 80 oranında da grafik performans artışı sunuyor. Yeni bir level atlandığı söylenen cihazın, USB C portuna sahip olduğu aktarılıyor. 10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi demek olan USB C bağlantıları, çok daha hızlı bağlantıları vadediyor. iPad Mini’ye 5G takısı ekleyen Apple, çok daha hızlı bir internet hızı da sunuyor. Tasarımsal olarak çok daha gelişmiş ve kompakt olarak sunulan iPad Mini’yle Apple Pencil uyumu da artırılmış. Çok daha hızlı şarj olan kalem, daha uzun süre kullanım sunuyor.





Yeni iPad Mini’nin başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı.