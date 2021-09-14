Apple, iPhone için 'acil' yazılım güncellemesi yayınladı
Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlar için 'acil' bir güncelleme yayınladı.
Apple kritik bir güvenlik zafiyetine yanıt vermek üzere iPhone'ların yazılımını 'acil' olarak güncelledi. CNN'in haberine göre; bağımsız araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktivisti gözetlemek için kullanıldığını açıkladı.
Toronto Üniversitesi Citizen Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, yazılımın şubat ayından beri kullanıldığını belirtti. Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirildi.
Araştırmacılar, Apple'ın pazartesi günü yayınladığı acil güncellemede, bilgisayar korsanlarının herhangi bir bağlantıya tıklamadan kullanıcının telefonuna sızmasına izin veren iMessage yazılımındaki açıklığı kapattıklarını söyledi. Citizen Lab, Suudi aktivistin anonim kalmayı tercih ettiğini söyledi.
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