Apple'dan Türkiye’de zam kararı: Fiyatları artan ürün ve hizmetler açıklandı

Apple Türkiye, çeşitli ürün ve hizmetlerinde fiyat artışına gitti.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:28
Apple'dan Türkiye’de zam kararı: Fiyatları artan ürün ve hizmetler açıklandı
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Dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıtan Apple eski ürünlerine zam yaptı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti.

Zam sonrası yeni fiyatlar ise şu şekilde:

iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL

Eski fiyat: 5.799TL

iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL

Eski fiyat: 7.199TL

iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999TL

Eski fiyat: 7.199TL

iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399TL

Eski fiyat: 8.399

iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL

Eski fiyat: 3.199TL

iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL

Eski fiyat: 4.399

iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL

Eski fiyat: 3.999TL

iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL

Eski fiyat: 5.199TL

iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL

Eski fiyat: 3.799TL

iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL

Eski fiyat: 4.999

iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL

Eski fiyat: 5.199TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL

Eski fiyat: 6.399TL

Magic Keyboard: 2.999TL

Eski fiyat: 2.499TL

Smart Keyboard Folio: 1.749 TL

Eski fiyat: 1.499TL

Smart Keyboard: 1.499TL

Eski fiyat: 1.299

iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799TL

Eski fiyat: 699TL


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