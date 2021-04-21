Apple'dan Türkiye’de zam kararı: Fiyatları artan ürün ve hizmetler açıklandı
Apple Türkiye, çeşitli ürün ve hizmetlerinde fiyat artışına gitti.
Dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıtan Apple eski ürünlerine zam yaptı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti.
Zam sonrası yeni fiyatlar ise şu şekilde:
iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL
Eski fiyat: 5.799TL
iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL
Eski fiyat: 7.199TL
iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999TL
Eski fiyat: 7.199TL
iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399TL
Eski fiyat: 8.399
iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL
Eski fiyat: 3.199TL
iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL
Eski fiyat: 4.399
iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL
Eski fiyat: 3.999TL
iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL
Eski fiyat: 5.199TL
iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL
Eski fiyat: 3.799TL
iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL
Eski fiyat: 4.999
iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL
Eski fiyat: 5.199TL
iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL
Eski fiyat: 6.399TL
Magic Keyboard: 2.999TL
Eski fiyat: 2.499TL
Smart Keyboard Folio: 1.749 TL
Eski fiyat: 1.499TL
Smart Keyboard: 1.499TL
Eski fiyat: 1.299
iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799TL
Eski fiyat: 699TL
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