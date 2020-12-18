Araştırma: Covid-19 virüsü beyne girebiliyor
Covid-19 geçiren insanların, zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi bilişsel etkilerden muzdarip olduğunu öne süren bulguların sayısı giderek artıyor. Araştırmacılar, bunun sebebini keşfediyorlar. Kendinden önce gelen pek çok virüs gibi, SARS-CoV-2 virüsü de beyin için kötü haber anlamına geliyor.
Popular Scince Türkiye'nin aktardığına göre, iki gün önce Nature Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, sıklıkla virüsün kırmızı kolları şeklinde betimlenen diken proteininin, farelerdeki kan beyin bariyerini aşabildiğini bulmuşlar.
Söz konusu bulgular, Covid-19’un sebebi olan SARS-CoV-2 virüsünün beyne girebildiğini kuvvetle öne sürüyor.
Sıklıkla S1 proteini şeklinde adlandırılan bu diken proteini, virüsün girebildiği hücrelere emir veriyor. Çalışmanın baş yazarı ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp profesörü olan William A. Banks, virüsün genelde bağlanma proteiniyle aynı şeyi yaptığını söylüyor. Banks, S1 gibi bağlanma proteinlerinin genelde virüsten ayrıldıkları zaman kendi başlarına hasar verdiklerini ve iltihaba sebep olduklarını belirterek "S1 proteini, muhtemelen beynin sitokin ile iltihabi ürünler salgılamasına sebep oluyor" dedi.
Covid-19 enfeksiyonunun sebep olduğu yoğun iltihaplanma, bilim çevrelerinde sitokin fırtınası şeklinde adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi virüsü ve proteinlerini gördüğünde, bu işgalci virüsü öldürmeye çalışıyor fakat bu esnada aşırı tepki veriyor. Virüsün bulaştığı kişi ise zihin bulanıklığı, bitkinlik ve diğer bilişsel sorunlar ile kalakalıyor.
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