Araştırma: Moderna'nın Covid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
CDC tarafından yapılan bir araştırma, Moderna'nın Covid-19 aşısının yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan ve JAMA adlı online dergide yayımlanan araştırmada, 14 Aralık 2020- 28 Şubat 2021 arasında Covid-19 aşısı olan kişilerde görülen yan etkiler incelendi.
İlk dozdan sonra Moderna aşısını olanların yüzde 74'ü yan etki görüldüğünü raporlarken, Pfizer/BioNTech aşısını olanların yüzde 65,4'ü yan etki görüldüğünü söyledi.
İkinci dozun ardından ise Moderna aşısı olanların yüzde 82'si, Pfizer/BioNTech aşısı olanların ise yüzde 68,6'sı yan etki görüldüğü bildirdi.
Öte yandan aşı olan kişilerin bildirdiği yan etkilerin çoğunluğunun kolda ağrı gibi hafif yan etkiler olduğunun da altı çizildi.
Ayrıca aşıların ikinci dozunun ardından ateş ve üşüme gibi yan etkilerin de daha sık görüldüğü kaydedildi.
Video Haberler
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- 'Erdoğan' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
En Çok Okunan Haberler
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Türk gemisine arama
- TRT sunucusunun zor anları
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?
- Limonlu su içmenin 12 faydası
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Ayakta kalma krizinde son açıklama Michel'den: