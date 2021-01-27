Araştırma ortaya çıkardı: Öğle uykusu zihni kuvvetlendiriyor mu?
Çin'de 2 bin 200 kişinin izlendiği araştırma, öğle uykusunun zihni kuvvetlendirdiği ortaya koydu.
United Press International'ın (UPI) haberine göre, Şanghay Ruh Sağlığı Merkezi'nden bilim insanları öğlen uykusunun, zihin üzerindeki etkilerini incelemek için bir çalışma yürüttü.
Araştırma çerçevesinde, Pekin, Şanghay ve Şian şehirlerinden 2 bin 200 kişi izlendi.
Bu kapsamda, 1520 katılımcı öğlenleri 2 saatten az uyudu, 680 kişi ise uyanık kaldı.
Daha sonra katılımcılara görsel-mekansal beceriler, kısa süreli hafıza, dikkat süresi, problem çözümü, mekansal farkındalık ve sözel akıcılık gibi zihinsel yeterliliğin ölçüldüğü testler yapıldı.
Araştırma ekibinin lideri Dr. Lin Sun, öğlen uykusuna yatanların hafıza ve sözel akıcılık becerinde, uyumayanlara kıyasla ciddi farklar gözlendiğini bildirdi.
New York'da Lenox Hill Hastanesinden nörolog Dr. Gayatri Devi ise sağlıklı uyku alışkanlığının bunamadan koruduğunu belirterek konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması önerisinde bulundu.
Uzmanlar ayrıca öğle uykusunun süresi ve sıklığının, zihinsel beceriler açısından önemli olabileceğini kaydetti.
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