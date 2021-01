Araştırma ortaya koydu: Aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 50'nin altında

04 Ocak 2021 Pazartesi, 14:04

Araştırmada "Aşı Yaptırmayı düşünenlerin oranı Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne durumda? Aşı karşıtı haberlere maruz kalma oranı ne? Okullar uzaktan eğitime devam etmeli mi? Veliler çocuklarını yakın zamanda okula göndermeye hazır hissediyorlar mı?" sorularına yanıtlar arandı.

Trendlerin de izlendiği araştırmanın 37. döneminde; aşı yaptırma eğiliminin Türkiye'de yükselişe geçtiği görülüyor. Toplumda aşı yaptırma eğilimi ekim sonunda yüzde 51 seviyesinde iken, aralık ortasında yüzde 38’e kadar düşmüştü. Aşı yaptırma eğilimindeki bu azalmanın yılın son haftasında sona erdiği izlenirken, aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranının da tekrar yüzde 44 seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

YÜZDE 14'LÜK KESİM AŞI OLMAYI REDDEDİYOR

Her 10 kişiden 4’ü aşı hazır olunca ilk 3 ay içinde aşı yaptıracağını ifade ediyor. Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırması kapsamında aşı hazır olduktan ne kadar zaman sonra aşı yaptırmayı düşündükleri de soruldu. Bireylerin yüzde 19’u hemen aşı olmayı düşündüklerini ifade ederken, ilk üç ay içinde aşı olacağını dile getirenlerin toplam oranı yüzde 41 düzeyinde görüldü. Toplumun beşte biri (yüzde 23) ise ne zaman aşı yaptıracağı konusunda henüz bir fikir beyan edemiyor. Diğer yandan, toplumda ne kadar süre geçerse geçsin kesin bir şekilde aşı olmayı reddeden yüzde 14’lük bir kesim var.

RUSYA VE FRANSA'DA AŞI YAPTIRMA EĞİLİMİ ZAYIF

Ipsos’un koronavirüs aşısına yönelik global tutumları ortaya koymayı hedeflediği araştırmasında farklı ülke vatandaşlarının aşı yaptırma niyetlerinin değişiklik gösterdiği görülüyor. BirGün'ün haberine göre Çin, Brezilya ve İngiltere’de aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı oldukça yüksek iken; Rusya ve Fransa’da aşı yaptırma eğiliminin daha zayıf.

AŞI YANLISI VE AŞI KARŞITI HABERLER

Ipsos’un son dönem araştırmasında, vatandaşlara aşıyla ilgili daha çok hangi haberleri duydukları veya gördükleri soruldu. Yurttaşların yüzde 40’ı aşı yaptırmaya yönelik haberleri daha çok duyduklarını belirtiyor. Diğer taraftan; toplumun üçte birinden fazlası (yüzde 36) aşı yanlısı ve aşı karşıtı haberlerle benzer seviyede karşılaştıklarını dile getiriyor.

UZAKTAN EĞİTİME DESTEK YÜKSEK

Ipsos araştırmasında; okulların kapatılması ve uzaktan eğitime tümüyle geçilmesi konusunda genel kamuoyunun ve çocuğu okul çağında olan ebeveynlerin değerlendirmeleri alındı. Alınan yanıtlara bakıldığında; hem genel kamuoyu hem de ebeveynler uzaktan eğitimle devam edilmesine yönelik alınan kararı doğru buluyor (sırasıyla yüzde 78; yüzde 81).

Ebeveynlerin sadece yüzde 6’sı bir ay içinde çocuğunu okula gönderme konusunda kendisini rahat hissedeceğini belirtiyor. Diğer bir ifadeyle ikinci dönemin başında çocuğunu okula gönderme konusunda ebeveynler hazır değiller. Hatta çoğunluk, ikinci dönem boyunca dahi çocuğunu okula gönderme konusunda hazır hissetmiyor. Ebeveynlerin üçte biri (yüzde 32) 2022 yılına işaret ederken, yüzde 28, salgının belirsizliği nedeniyle fikir beyan edemiyor.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik'in araştırmayla ilgili değerlendirmeleri ise şöyle:

“Salgın nedeni ile kısıtlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınav yapılmaması ve sömestr tatilinin bir hafta uzatılması kararını aldı. Bu da öğrencilerin yaklaşık olarak Mart ayına kadar okullara dönmeyeceği anlamına geliyor. Her on veliden sekizi bu uygulamayı destekliyor. Her dört veliden sadece biri önümüzdeki 6 ay içinde çocuğunu okula gönderme fikrine sıcak bakıyor. Eğitim yılının bitmesine de yaklaşık 6 ay kaldığını düşünürsek aslında çoğunluğun mevcut uygulamanın devam etmesini istediğini söyleyebiliriz. Kısıtlamaların gevşemesinin bir yolu kısıtlamalar ile hastalığın yayılmasını kontrol altına almak iken bir diğer yolu da kitlesel aşı uygulaması ile toplumsal bağışıklık sağlamak. 2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş gördük. Vatandaşların %44’ü aşı olacağını belirtiyor, bu oran önceki haftalarda %38’e kadar gerilemişti. Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen bir grup da var, bunu bir yıl içinde aşı olurum diyenlerin oranının %50’yi aşmasından anlayabiliyoruz. Ülkemiz bu anlamda Fransa ve Rusya ile benzer bir eğilim sergilerken Çin, Brezilya, İngiltere gibi bazı ülkelerde aşı olurum diyenlerin oranı %80’ler seviyesinde. Şüphesiz ki aşı konusunda daha fazla bilgi edinme ihtiyacımız var. Bu konuda birçok yorum, haber paylaşılıyor, ancak bu haberlerin hepsinin aşı yanlısı olduğunu düşünürsek yanılırız, vatandaşların sadece %40’ı aşıyı teşvik eden haberler ile daha sık karşılaştığını ifade ediyor. %50’si ise ya daha fazla olumsuz haber ile karşılaştığını ya da olumlu-olumsuz haberlerin aynı oranda olduğunu belirtiyor. Bu da şu dönemde aşı konusunda daha yavaş yol alınmasına yol açıyor. ”