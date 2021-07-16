Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı
Türkiye'de kullanılan iki koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bir çalışma yayınlandı. The Lancet dergisinin yer verdiği çalışmaya göre, Hong Kong'da Pfizer-BioNTech aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyesi Sinovac aşısı olanlara göre 10 kat daha yüksek çıktı.
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgına karşı aşılama kampanyaları aralıksız sürüyor. Ortaya çıkan varyantların ardından aşıların etkinliği soru işaretleri oluştururken, Türkiye’de kullanılan iki koronavirüsü aşısıyla ilgili önemli bir çalışma yayınlandı.
Saygın tıp dergisi The Lancet’te yer alan çalışmada Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın geleneksel yöntemle geliştirdiği koronavirüsü aşısı karşılaştırıldı. Hong Kong’da yapılan çalışmada farklı aşılarla gerçekleştirilen aşılamanın etkileri incelendi.
VARYANTLARA KARŞI DAHA KORUYUCU
Araştırmaya göre Hong Kong’da iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar söz konusu sonuçların, mRNA aşılarının geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşılara kıyasla Sars-CoV-2 ve varyantlarına karşı daha koruyucu olduğunu gösterdiğini savundu.
VAKA SAYILARINDA FARK YARATIYOR
Bloomberg’in haberine göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın mRNA aşılarını kullanan ABD ve İsrail gibi ülkelerde hastalığın yayılma hızının yavaşladığı belirtildi. Çin’in geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısı kullanılan ülkelerde vaka sayılarında bu seviyede bir düşüş olmadığı ancak ağır vakaları ve ölümleri engellediği vurgulandı.
Kaynak: Haber Global
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